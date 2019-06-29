Трамп: США рассматривают пять вариантов дальнейших действий по Венесуэле

ОСАКА /Япония/, 29 июня. Соединенные Штаты рассматривают пять вариантов дальнейших действий по разрешению кризиса в Боливарианской Республике Венесуэла. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита Группы двадцати, состоявшегося в японской Осаке.

"Мы [США] не хотим развязывания военных действий с Венесуэлой, - заявил глава Белого дома. - На данный момент существует пять вариантов действий (по урегулированию ситуации вокруг Венесуэлы - прим. ТАСС)". Трамп указал, что "изменение режима [президента Венесуэлы Николаса Мадуро] потребует времени".

Трамп в своей речи также назвал венесуэльцев, переехавших в Соединенные Штаты и проживающих в Майами, "прекрасными и трудолюбивыми" людьми, а сам город "американской Венесуэлой".

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.