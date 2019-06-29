Эрдоган уверен, что США не введут санкции против Турции из-за С-400

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом выразил уверенность, что США не введут санкции в отношении Анкары из-за приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом турецкий лидер сообщил в субботу на итоговой пресс-конференции саммита G20.

"Я ранее сегодня провел переговоры с президентом Трампом. Чуть ранее он также выступал на своей итоговой пресс-конференции. Мы услышали, что санкций не будет. Мне не кажется, что было бы уместно двум стратегическим партнерам вводить друг против друга санкции", - подчеркнул он.

Президент Турции напомнил, что Анкара также "ожидает поставку 100 истребителей пятого поколения F-35".

Отношения между Анкарой и Вашингтоном в последние месяцы обострились из-за приобретения Турцией С-400. США предпринимают активные попытки не допустить этого. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.