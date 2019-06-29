Макрон: Франция должна выстроить с Россией новые отношения партнерства

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым вести диалог с Россией по всем насущным проблемам, чтобы построить новую архитектуру доверия и безопасности. Об этом он заявил в субботу, выступая на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати.

"С Россией абсолютно необходимо работать и вести обсуждения по всем насущным вопросам. Именно к этому я стремлюсь с первых недель моего пребывания на посту президента Франции", - заверил Макрон.

Он напомнил, что с этой целью в 2017 году, сразу после избрания на пост "провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Версале". "Мы инициировали тогда "Трианонский диалог", касающийся культурной и интеллектуальной сферы", - отметил президент. Он также указал, что затем были проведены "целый ряд совместных акций и форумов". В связи с этим французский президент сообщил, что "в сентябре впервые за многие годы будут возобновлены обмены мнениями в формате "два плюс два" (встречи министров иностранных дел и обороны двух стран).

Архитектура доверия

В то же время Макрон высказал мнение, что Россия "совершила ошибку в украинском вопросе". "Теперь нам следует найти пути урегулирования проблемы в соответствии с Минскими соглашениями. Считаю, что именно России надлежит теперь предпринять усилия, действуя совместно с Украиной", - подчеркнул президент Франции.

В то же время он особо отметил, что у "Франции и России много общих тем". "Это Сирия, а также Украина, находящаяся у самых дверей Европы. Это, кроме того, множество тем, касающихся Африки. Это также вопросы коллективного разоружения и укрепления мира в Европе", - перечислил он.

Макрон выразил убеждение, что Европе вместе с Россией "надлежит создать новую архитектуру доверия и безопасности". "Нас отнюдь не отделяют моря, и Европа не находится на противоположном конце планеты от России. Достаточно взять карту, чтобы понять, что у нас общность судьбы", - заметил он.

Новые партнерства

"Не делая уступок относительно наших принципов и наших главных целей мы должны разработать новую грамматику наших отношений с Россией. Я в этом глубоко убежден", - сказал президент Франции. По его мнению, "это предполагает усилия со стороны России и взятие ею на себя ряда обязательств". "В частности, - добавил он, - я имею в виду необходимость установить доверие в киберсфере и изменить характер действий там".

"Мы должны построить новые партнерства", - полагает французский президент. "Считаю, что мы не сумели пойти по такому пути после падения Берлинской стены. И это привело к возникновению разногласий между, с одной стороны, Европой и НАТО, и с другой - Россией", - сказал Макрон.

"На это необходимо теперь дать должные ответы и найти новые пути сближения, - продолжил он. - Действуя при этом без наивности и снисходительности, но руководствуясь эффективным и долговременным стратегическим подходом". "Именно для этого мы сделаем более интенсивными наши обмены и побудим всех к осознанию своей ответственности", - подчеркнул французский лидер.