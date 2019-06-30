Франция передаст украинским пограничникам 20 патрульных катеров

КИЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины получит 20 французских патрульных катеров. Об этом в субботу сообщила пресс-служба правительства Украины.

"Морская охрана Государственной пограничной службы Украины получит 20 патрульных катеров OCEA FPB 98 производства Франции", - проинформировала пресс-служба кабмина в Facebook.

Катера, согласно сообщению, имеют длину 32 метра, могут комплектоваться различными боевыми модулями и досмотровой лодкой, предусматривают экипаж в 13 человек, максимальную скорость 35 узлов и дальность хода - 1200 миль при скорости в 12 узлов. По информации правительства, "между Украиной и Францией происходит диалог по развертыванию совместного производства катеров".

Это уже не первый случай сотрудничества Киева с Парижем. Так, в середине июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о подписании "важного соглашения между МВД и корпорацией Airbus helicopters о поставках 55 вертолетов для полиции, Нацгвардии, пограничников и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям". Гройсман тогда подчеркнул, что часть финансирования по данному соглашению обеспечат французские партнеры.

Позднее украинские журналисты выяснили, что в рамках соглашения о поставках этих вертолетов на сумму €555 млн почти половину составят машины с 50-процентным износом. Сообщалось, что вертолеты купят за счет французского кредита в 475 млн евро, и по крайней мере 15% цены контракта будет оплачено напрямую из украинского бюджета.