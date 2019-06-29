Эрдоган: судебный процесс по делу Хашкаджи должен проходить в Турции

АНКАРА, 29 июня. /ТАСС/. Судебный процесс по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи должен проходить в Турции, поскольку преступление было совершено в Стамбуле. Об этом заявил в субботу на итоговой пресс-конференции президент Турции Тайип Эрдоган на саммите G20.

"Распространенный ранее доклад [ООН] раскрывает все детали произошедшего и выявляет множество тем. Я уверен, что США и ООН будут пристально следить за развитием событий вокруг этого дела. Турция будет следить за ним до самого конца. Судебный процесс обычно ведется там, где было совершено преступление. Оно произошло в Стамбуле, поэтому нужно провести процесс в Турции", - отметил он.

Эрдоган также призвал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда полностью раскрыть информацию о всех причастных к убийству Хашкаджи. По мнению президента, "нет никакого смысла искать преступников где-либо еще".

Хашкаджи, критиковавший политику Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства страны в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество решительно осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование произошедшего.

Генпрокуратура Саудовской Аравии 15 ноября обнародовала предварительные итоги расследования. По данным ведомства, по делу Хашкаджи задержан 21 человек, 11 подданным королевства предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозит смертная казнь. Как заявляет Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать. 3 января состоялось первое судебное слушание с участием 11 обвиняемых в расправе над репортером.

Доклад по делу Хашкаджи

В опубликованном 19 июня в Женеве 100-страничном документе, составленном по результатам проведенного спецдокладчиком ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар расследования, говорится, что получены внушающие доверие свидетельства возможной причастности к убийству высокопоставленных лиц, включая наследного принца Саудовской Аравии. Спецдокладчик пришла к выводу, что Хашкаджи "стал жертвой преднамеренной, умышленной казни - убийства, за которое несет ответственность государство Саудовская Аравия в соответствии с международным законодательством по правам человека". Калламар призвала правительство Саудовской Аравии "взять на себя государственную ответственность за совершение казни".

Спецдокладчик также призвала к введению адресных санкций в отношении лиц, подозреваемых в причастности к убийству Хашкаджи, включая саудовского наследного принца.