Трамп заявил, что виновность саудовского наследного принца в убийстве Хашкаджи не доказана

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что установить виновность наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в смерти саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре прошлого года пока не удалось. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита Группы двадцати в Осаке.

Заявление главы Белого дома прозвучало после публикации доклада спецдокладчика ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар, в котором она заявила о получении внушающих доверие свидетельств возможной причастности к убийству высокопоставленных лиц, включая наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. "Я чрезвычайно зол и недоволен тем, что подобная вещь [убийство журналиста Хашкаджи в саудовском консульстве] вообще могла случиться, - заявил Трамп. - Однако пока никто прямо не указал на будущего короля Саудовской Аравии [Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда]".

Трамп также отметил крепкое сотрудничество США с Саудовской Аравией, в том числе в военной сфере, и указал, что "страна является одной из немногих в регионе, не финансирующих терроризм, как то делает Иран".

Хашкаджи, критиковавший политику Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество решительно осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование произошедшего.