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Северную Македонию приняли в Организации черноморского экономического сотрудничества

Соответствующее решение принял Совет министров иностранных дел международной организации

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Совет министров иностранных дел (СМИД) Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) принял решение о вступлении Северной Македонии в состав организации. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении МИД РФ по итогам заседания СМИД.

"Участники СМИД одобрили резолюцию о вступлении в состав ОЧЭС Республики Северной Македонии в качестве полноправного члена", - говорится в сообщении.

40-е заседание СМИД ОЧЭС состоялось 28 июня в столице Болгарии Софии. В нем приняли участие представители МИД Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, России, Румынии, Сербии, Турции и Украины, а также наблюдатели и партнеры ОЧЭС. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Александр Панкин.

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АзербайджанАлбанияБолгарияУкраинаГрузияТурцияГрецияСеверная МакедонияРумынияРоссияМолдавияСербия
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