Трамп считает, что слова Путина о либерализме могут отражать ситуацию в ряде городов США

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что слова главы российского государства Владимира Путина о либерализме могут отражать текущую ситуацию в некоторых городах США. Такую точку зрения глава Белого дома выразил в субботу на пресс-конференции по итогам участия в саммите Группы двадцати в Осаке.

В опубликованном в четверг интервью газете Financial Times Путин заявил, что современная либеральная идея "себя просто изжила окончательно". По его словам, "западные партнеры признались, что некоторые ее элементы просто нереалистичны", в том числе мультикультурализм. В качестве примера президент РФ привел кризис с мигрантами в Европе.

Трампа попросили сказать, согласен ли он в этом вопросе с президентом РФ. Американский лидер ответил, что "не слышал, чтобы он [Путин] это говорил".

"Опять же, возможно, он так считает, - добавил Трамп. - Он видит, что происходит. Думаю, если взглянуть на то, что происходит в Лос-Анджелесе, это очень печальная картина, на то, что происходит в Сан-Франциско, в паре других городов, которыми управляет группа удивительных либералов. Не знаю, о чем они думают. Он видит, что происходит в США и это, вероятно, не позволяет ему сказать, что все идет отлично".

Президент США отметил, что ему "очень стыдно" из-за ситуации в некоторых городах страны, однако не пояснил, какие именно проблемы имеет в виду. Вместе с тем Трамп сообщил, что Путин, как и лидеры многих других стран, отметил успехи действующей администрации США в экономической сфере.