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Кризис на Украине

Украинские силовики минируют территорию в районе Счастья

На северной окраине этого населенного пункта из грузового автомобиля с гражданскими номерами выгружались противотанковые мины, отметили в Народной милиции Луганской народной республики

ЛУГАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют территорию в районе населенного пункта Счастье. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

"Одновременно с разведением сил у Станицы Луганской командование 25-й бригады ВСУ активно минирует территории в районе населенного пункта Счастье. С целью меньшего привлечения внимания к процессу минирования комбриг [полковник Олег] Зенченко отдал распоряжение использовать для этих целей военнослужащих в гражданской одежде", - цитирует Филипоненко Луганскинформцентр.

"Нашими наблюдателями такой случай зафиксирован 26 июня. На северной окраине Счастья из грузового автомобиля с гражданскими номерами выгружались противотанковые мины", - уточнил представитель оборонного ведомства, добавив, что "данная информация также подтверждается в отчете наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".

26 июня началось предусмотренное минскими соглашениями разведение сил и средств в Донбассе на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. На разведение отведено три дня. Затем еще один день дается сторонам на то, чтобы они заявили о выполнении всех необходимых процедур, а потом еще сутки - на подтверждение наблюдателями ОБСЕ выполнения сторонами взятых на себя обязательств.

Взаимный отвод войск на этом участке предусмотрен договоренностями, которые были достигнуты Контактной группой еще в сентябре 2016 года. Однако попытки реализовать этот план за последние почти три года срывались десятки раз по вине украинской стороны.

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