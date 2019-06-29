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Политический кризис в Молдавии

Ушедшая в оппозицию Демпартия Молдавии выберет новое руководство на съезде 27 июля

Бывший премьер-министр страны Павел Филип сообщил, что партию реформируют

КИШИНЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Все руководство Демократической партии Молдавии (ДПМ), перешедшей в оппозицию после острого политического кризиса, ушло в отставку, чтобы начать ее реформирование на предстоящем 27 июля внеочередном съезде. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Павел Филип, назначенный по итогам прошедшего в субботу республиканского совета партии ее временным управляющим.

"Все вице-председатели Демпартии ушли в отставку. Принято решение созвать внеочередной съезд, где будет избран новый руководитель партии, руководящие органы, принята новая программа. ДПМ будет реформирована, станет проевропейской партией социальной направленности, которая уравновесит политические крайности в молдавской политике", - сказал Филип, который ранее был вице-председателем партии.

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МолдавияПолитический кризис в Молдавии
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