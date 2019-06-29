Секретарь Французской академии считает голосование в ПАСЕ за Россию шагом к снятию санкций

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Постоянный (пожизненный) секретарь Французской академии Элен Каррер д'Анкосс считает результаты голосования участников летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которые в полном объеме подтвердили полномочия российской делегации, первым шагом к снятию санкций против РФ. Такое мнение она высказала в субботу в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".

"Мне кажется, что это первый шаг к выходу от санкций", - сказала она.

"В конце концов что-то произошло, <...> [подержавшие РФ депутаты] решили, что все-таки [настал] момент выйти из этой холодной войны или чего-то похожего на нее", - добавила известный французский историк.

За принятие документа проголосовали 116 парламентариев, против - 62, воздержались - 15. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены.