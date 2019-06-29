СМИ: бывшие японские жители Курил разочарованы итогами встречи Абэ и Путина

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Бывшие японские жители южной части Курильских островов остались разочарованы итогами переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом России Владимиром Путиным. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo .

Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

"Мы не заметили прогресса [по территориальной проблеме], и это заслуживает сожаления", - приводит японское агентство слова представителя одной из организаций бывших жителей южных Курил.

Переговоры лидеров двух стран прошли в японском городе Осака, где ранее завершился саммит G20. На совместной пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров глава японского правительства отметил, что стороны согласовали очередное посещение мест захоронения предков для бывших японских жителей южной части Курил, которое состоится в августе-сентябре этого года. Абэ также подчеркнул, что они с президентом РФ подтвердили решимость продолжить переговоры по проблеме мирного договора и продвижению к реализации совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов.