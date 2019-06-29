Украинские силовики отпустили освобожденного из Донбасса пленного

КИЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Один из четырех освобожденных накануне украинских пленных в Донбассе Дмитрий Великий, который ночью был силой доставлен в военную прокуратуру Украины сотрудниками правоохранительных органов, отпущен. Об этом сам Великий сообщил в субботу журналистам телеканала "112 Украина".

"В 4:00 меня отвезли в военную прокуратуру [в Днепропетровской области], там меня немного подержали <...> пытались добыть информацию, но я не стал отвечать на вопросы без адвоката", - заявил Великий.

По его словам, после прилета накануне в Киев из Минска он приехал к родителям в Павлоград Днепропетровской области. Спустя пять минут после приезда, он заметил, что к дому стали подъезжать машины силовиков. Они, по словам Великого, силой вывели его из дома и отвезли в прокуратуру. Затем он был направлен в Службу безопасности Украины, после чего - в полицию, откуда и был отпущен.

Великий заверил, что не скрывается от правоохранительных органов и готов с ними сотрудничать, так как имеет сведения о находящихся в Донбассе других украинских пленных. За то, что его в итоге отпустили силовики, он поблагодарил главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. "Благодаря стараниям Медведчука, его поддержке, меня второй раз освободили", - отметил Великий.

Что известно о бывшем пленном

Накануне пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская сообщила, что Великий на Украине числился в розыске по подозрению в дезертирстве. По ее словам, и он, и трое других освобожденных из плена в Донбассе будут проходить проверку в силовых структурах. При этом пресс-секретарь не исключила, что они могли быть завербованы.

Согласно данным украинских СМИ, Великий попал в плен в сентябре 2016 года. На официальном сайте Министерства внутренних дел Украины, а также в базе скандально известного сайта "Миротворец" он значится как дезертир. В неподконтрольном Киеву Донбассе Великий был осужден по статье о террористической деятельности.

Освобождение пленных

Представители провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик передали в пятницу в Минске главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку четырех украинских пленных. Среди освобожденных - Великий Дмитрий Николаевич 1988 года рождения, Веремейчик Яков Петрович 1986 года рождения, Михеев Эдуард Анатольевич 1960 года рождения и Горяйнов Максим Анатольевич 1984 года рождения. В тот же день все четверо прилетели в Киев.