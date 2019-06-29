Формирования ПНС Ливии пленили в Гарьяне более 150 солдат армии Хафтара

КАИР, 29 июня. /ТАСС/. Формирования Правительства национального согласия (ПНС премьера Фаиза Сараджа) Ливии захватили в плен во время штурма города Гарьян 150 военнослужащих Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом, как передает новостной портал Afrigatenews, говорится в распространенном в субботу заявлении официального представителя ВС триполийского кабмина полковника Мухаммеда Кануно.

"В течение 24 часов мы смогли вклиниться глубоко в тыл армейских сил в Гарьяне и взять его под контроль с минимальными потерями, - указал он. - Во время операции по освобождению города было захвачено 70 транспортных средств и столько же уничтожено, обнаружены три неповрежденных беспилотника и оружие, а также взяты в плен свыше 150 военнослужащих без каких-либо жертв среди гражданского населения".

Полковник также утверждал, что среди найденных вооружений есть "запрещенные международными конвенциями" образцы, что было задокументировано. При этом он пообещал назвать поставляющие их ЛНА страны "после освобождения всех городов".

Неожиданная атака и расправы над солдатами

В среду на рассвете лояльные ПНС подразделения нанесли неожиданный удар по северным районам Гарьяна - стратегически важного города, расположенного в 75 км к югу от Триполи. Одновременно с началом штурма так называемые Силы защиты Гарьяна подняли мятеж против сторонников Хафтара в центре и вступили с ними в уличные бои. Ближе к вечеру армия была вынуждена оставить свои позиции, а в столичном кабмине заявили о полном установлении контроля над этим населенным пунктом, из которого армия координировала начатое ею 4 апреля наступление на столицу.

До сих пор поступает противоречивая информация о числе погибших. Заседающее на востоке страны временное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани ранее днем обвинило триполийских боевиков в жестокой расправе над проходившими лечение в главной больнице Гарьяна на момент атаки ранеными бойцами ЛНА, в результате чего, как утверждается, были убиты порядка 40 человек. Восточный кабинет уже назвал эту бойню "тяжким преступлением, противоречащим всем гуманитарным нормам и конвенциям", осудив "подозрительное молчание" о ней спецпредставителя генсека ООН в Ливии Гасана Саламе и обвинив его в "укрывательстве преступников и сокрытии их злодеяний".

В пресс-службе ЛНА ранее в субботу озвучили имена 28 солдат и силовиков, убитых при нападении, отметив при этом, что еще 36 тел опознать невозможно без тестов ДНК. Между тем назначенный ПНС мэр города Юсеф Бадири опроверг эту информацию, заявив, что "все раненые получают одинаковую помощь".

Помощь Турции

Накануне официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари обвинил Турцию "в прямом вмешательстве с целью поддержки боевиков в Триполи, обеспеченном ею воздушном прикрытии во время их вторжения в Гарьян, участии в боях и поставках живой силы и техники". По его словам, армейское командование отдало приказ "нацеливаться на турецкие корабли в ливийских территориальных водах, задерживать всех турецких граждан в Ливии, запретить полеты в эту страну из аэропортов Ливии и закрыть воздушное пространство для турецких самолетов".