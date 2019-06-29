СМИ: хакеры пытались получить доступ к письмам судей по делу каталонских сепаратистов

МАДРИД, 29 июня. /ТАСС/. Национальный разведывательный центр (НРЦ) Испании обнаружил массовые попытки взломать электронные почты членов суда, которые рассматривают дело каталонских сепаратистских политиков, связанных с проведением референдума о независимости региона. Об этом сообщила в субботу газета El Confidencial.

По ее информации, НРЦ узнал о намерениях хакеров получить доступ к письмам судей и уведомил об этом Верховный суд (ВС) страны. В настоящий момент ведется расследование, чтобы установить, кто может стоять за атаками. Кроме того, прокуроры, которые вовлечены в дело, также пострадали от попыток взлома их электронных почт.

Суд по делу лидеров сепаратистского процесса стартовал 12 февраля и продолжался четыре месяца. Перед ВС предстали 12 фигурантов, в том числе бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас, а также бывшие члены кабмина и парламента региона. Прокуратура Испании обвиняет часть проходящих по делу в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств и просит для них до 25 лет тюрьмы. Вердикт по данному делу может быть вынесен осенью.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.