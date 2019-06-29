WP: Трамп хотел посетить в Южной Корее наблюдательный пункт в демилитаризованной зоне

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Планы президента США Дональда Трампа в ходе визита в Южную Корею предполагали посещение наблюдательно пункта Уэлетт в демилитаризованной зоне (ДМЗ). Об этом сообщает в субботу газета The Washington Post со ссылкой на представителя американской администрации.

Представитель Белого дома также отметил, что "до сегодняшнего дня никто даже не говорил про поездку президента в Объединенную зону безопасности" в Пханмунджоме на границе двух корейских государств, где в 2018 году прошла встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

Ранее Трамп на своей странице в Twitter написал, что хотел бы встретиться с лидером КНДР в ходе предстоящего в воскресенье визита в Южную Корею. При этом американский президент предложил провести встречу на границе двух Корей в ДМЗ. Агентство ЦТАК после этого опубликовало заявление первого заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая сообщила о том, что Пхеньян положительно относится к предложению президента США.

В 2018 году в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын провели первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. Пхеньян, согласно этому документу, взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США состоялся в Ханое 27-28 февраля этого года. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать новый совместный документ.