МВД Украины получило более 1200 сообщений о нарушениях с начала кампании по выборам в Раду

КИЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Национальная полиция Украины зарегистрировала 1 243 заявления о нарушениях, связанных с избирательным процессом в рамках внеочередных выборов в Верховную раду. Об этом в субботу сообщил советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол.

"Всего с начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 1 тыс. 243 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом", - написал советник в Facebook.

Он уточнил, что заявления касаются нарушений, связанных с ведением агитации - 968 заявления, подкупом избирателей (104), препятствием осуществлению избирательного права (47), хулиганством (28), повреждением имущества (9), сбором персональных данных - (7), нарушением порядка финансирования избирательной кампании - (3) и ложными сообщениями о минировании - (2).

Согласно информации Апостола, по указанным фактам зарегистрировано 52 уголовных дела, из которых 43 связаны с нарушением избирательного законодательства и девять - с проведением выборов. Одному человеку предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса об угрозе или насилии в отношении журналиста. Кроме того, полицией составлено 158 протоколов о совершении административных правонарушений.

Внеочередные выборы в украинский парламент назначены на 21 июля.