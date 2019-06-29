В Рамалле заявили, что США не смогут заставить палестинцев отказаться от законных прав

ТАСС, 29 июня. Палестинцы будут отстаивать признанные международным сообществом принципы урегулирования ближневосточного конфликта и защищать свое законное право на создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом, как передало агентство WAFA, заявил в субботу официальный представитель палестинского руководства в Рамалле Набиль Абу Рудейна.

"США следует извлечь уроки из провала организованного ими форума "Мир во имя процветания" в столице Бахрейна и понять, что права палестинцев не продаются и не покупаются", - подчеркнул он.

"Мы направили четкое послание президенту США Дональду Трампу и его администрации, заявив о бесперспективности политики диктата и угроз в отношении палестинского народа", - отметил Абу Рудейна.

По его словам, палестинское руководство "никогда не пойдет на сомнительные сделки". "Иллюзорные экономические выгоды не смогут подменить урегулирования, основанного на международной законности и арабском мирном плане, предусматривающем установление мира с Израилем в обмен на возвращение оккупированных территорий", - заявил Абу Рудейна.

Международная встреча в Манаме, которая проходила 25-26 июня, преследовала цель раскрыть экономические аспекты ближневосточного плана Вашингтона под названием "сделка века". Палестинская администрация сразу отказалась от участия в форуме, ее позицию поддержали Ирак и Ливан. Не приехали на форум и официальные представители Израиля. Свои делегации в столицу Бахрейна направили Египет, Иордания, Марокко, ОАЭ, Кувейт и Саудовская Аравия.

В МИД РФ расценили конференцию как "очередную американскую попытку сместить приоритеты региональной повестки дня и навязать альтернативное видение палестино-израильского урегулирования".