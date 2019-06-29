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В Рамалле заявили, что США не смогут заставить палестинцев отказаться от законных прав

Официальный представитель палестинского руководства Набиль Абу Рудейна подчеркнул, что власти страны "никогда не пойдут на сомнительные сделки"

ТАСС, 29 июня. Палестинцы будут отстаивать признанные международным сообществом принципы урегулирования ближневосточного конфликта и защищать свое законное право на создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом, как передало агентство WAFA, заявил в субботу официальный представитель палестинского руководства в Рамалле Набиль Абу Рудейна.

"США следует извлечь уроки из провала организованного ими форума "Мир во имя процветания" в столице Бахрейна и понять, что права палестинцев не продаются и не покупаются", - подчеркнул он.

"Мы направили четкое послание президенту США Дональду Трампу и его администрации, заявив о бесперспективности политики диктата и угроз в отношении палестинского народа", - отметил Абу Рудейна.

По его словам, палестинское руководство "никогда не пойдет на сомнительные сделки". "Иллюзорные экономические выгоды не смогут подменить урегулирования, основанного на международной законности и арабском мирном плане, предусматривающем установление мира с Израилем в обмен на возвращение оккупированных территорий", - заявил Абу Рудейна.

Международная встреча в Манаме, которая проходила 25-26 июня, преследовала цель раскрыть экономические аспекты ближневосточного плана Вашингтона под названием "сделка века". Палестинская администрация сразу отказалась от участия в форуме, ее позицию поддержали Ирак и Ливан. Не приехали на форум и официальные представители Израиля. Свои делегации в столицу Бахрейна направили Египет, Иордания, Марокко, ОАЭ, Кувейт и Саудовская Аравия.

В МИД РФ расценили конференцию как "очередную американскую попытку сместить приоритеты региональной повестки дня и навязать альтернативное видение палестино-израильского урегулирования".

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