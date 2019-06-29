AP: новый раунд переговоров между сторонами в Венесуэле может пройти на следующей неделе

ТАСС, 29 июня. Переговоры между правительством Венесуэлы и оппозицией, возглавляемой Хуаном Гуайдо, могут возобновиться на следующей неделе. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press со ссылкой на три источника, близких к переговорному процессу.

По их данным, где пройдут переговоры, определит Норвегия, которая выступала посредником в двух предыдущих раундах. Associated Press называет возможным местом для встречи островное государство Барбадос. Отмечается, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо скептически относится к результативности диалога и настаивает на том, чтобы любые переговоры были сосредоточены на досрочных президентских выборах.

В мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.

3 января этого года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Действующий президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.