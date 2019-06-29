Соперница Байдена в гонке демократов набрала за сутки более $2 млн пожертвований

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, претендующая на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США, набрала за одни сутки более 2 млн долларов добровольных пожертвований на предвыборную кампанию. Об этом Харрис сообщила в субботу в Twitter.

"Мы просили вас поддержать нашу кампанию "За народ", и вы сделали это. За 24 часа, прошедших после дебатов [претендентов] демократов, мы получили более $2 млн от 63 277 человек. Вы очень мотивировали и вдохновили меня", - отметила член верхней палаты Конгресса США. Представители политика информировали также, что 58% упомянутой выше суммы поступили от сторонников, жертвовавших деньги на эти цели впервые.

Пресс-секретарь демократа Иэн Сэмс в Twitter назвал итоги сбора пожертвований лучшим результатом за один отдельно взятый день. Прежнее лучшее достижение достигало $1,5 млн в сутки.

Помимо Харрис, участие в первых теледебатах, состоявшихся в среду и четверг в Майами (штат Флорида), приняли еще 19 членов Демократической партии страны, включая лидеров гонки сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джозефа Байдена. По единодушному мнению телеканалов NBC, CNN, газеты The New York Times и других ведущих СМИ, самым ярким моментом дискуссии стала дуэль между Байденом и сенатором Харрис, которой политологи прочили место кандидата в вице-президенты в случае победы Байдена в предвыборной гонке. Харрис удалось неудобными вопросами на тему сегрегации вынудить опытнейшего оратора сначала перейти в контрнаступление, а потом уйти в защиту и признать поражение.

Национальный комитет Демократической партии (НКДП) планирует в рамках первичных выборов провести в общей сложности 12 теледебатов. Вторые пройдут 30 и 31 июля в Детройте (штат Мичиган), третьи состоятся 12 и 13 сентября, место их проведения пока не уточняется. Четвертые - в октябре 2019 года, пятые - в ноябре, шестые - в декабре, оставшиеся шесть - с января по апрель 2020 года.

Пятьдесят девятые выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.