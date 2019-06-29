В 33-й акции протестов "желтых жилетов" во Франции приняли участи 5,8 тыс. человек

ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Число участников 33-й акции протеста "желтых жилетов", прошедшей в субботу во Франции, достигло лишь 5,8 тыс., что вдвое меньше, чем 22 июня, когда манифестантов было 11,8 тыс. Такие данные сообщило МВД Франции. По его сведениям, манифестация в Париже, однако, собрала 1,3 тыс. человек, тогда как неделей раньше их было меньше - 1,1 тыс.

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В Париже колонна протестующих, несмотря на 37-градусную жару, прошла трехчасовым маршем по северной окраине города. Над колонной, как убедился корреспондент ТАСС, был поднят транспарант "Желтые жилеты" - последняя надежда для демократии". Также над манифестантами возвышалась установленная на автоплатформе большая модель желтой подводной лодки, призванная символизировать мощь движения.

Как сообщило AFP, во время марша бывший военный по имени Ален, сидя на этой подводной лодке, сорвал с себя и выбросил все свои награды. Он сделал это в знак протеста против тяжелого ранения, которое получил во время одной из манифестаций, когда выпущенная полицейским резиновая пуля попала ему в область горла.

Сегодняшний трехчасовой марш по Парижу был посвящен именно "желтым жилетам", раненным полицейскими в ходе подавления протестов населения. По данным МВД, с 17 ноября 2018 года, когда начались протесты, пострадали около 2,5 тыс. манифестантов, около 100 из них были тяжело ранены, в частности 70 - резиновыми пулями, которыми стреляют по ним полицейские и жандармы. Сами "желтые жилеты" опровергают эти сведения, считая, что число раненых ближе к 3 тыс., из которых несколько сотен имеют тяжелые ранения, в частности 70 - ранения в голову и поражения глаз.

Парижская манифестация прошла относительно спокойно. Небольшие стычки с полицией возникли уже в конце акции на северо-восточной окраине Парижа, когда некоторые манифестанты попытались продвинуться колонной далее разрешенного маршрута.

В Тулузе, крупнейшем промышленном центре юга страны, несколько сотен "желтых жилетов" также протестовали против тех ранений, которые манифестанты получают при действиях полиции. Участники акции блокировали целый ряд улиц в центральной части города, что значительно нарушило движение транспорта. Они также временно оккупировали несколько крупных бутиков, выкрикивая антикапиталистические лозунги.

Буйство в Рене

Городом, где были наиболее бурные события, стал в субботу Рен, расположенный в 350 км западнее Парижа и объявленный "центром общенациональных манифестаций". Там, как сообщила радиостанция France Info, столкновения манифестантов с полицией начались с первого часа движения колонны. На площади Республики радикально настроенные манифестанты начали закидывать полицейских камнями и бутылками, на что стражи порядка ответили использованием слезоточивого газа.

В течение нескольких часов полиция успешно отражала все атаки тех манифестантов, которые пытались пробиться к центру города, где какие-либо акции протеста были запрещены. Хулиганы поджигали урны, разбивали ограждения автобусных остановок и окна отделений банков.

Город Рен, как отмечала региональная газета Ouest- France, несет крупный ущерб от непрекращающихся манифестаций "желтых жилетов". Более 70% владельцев объектов торговли признали, что их доход упал на 20-40%. В городе наблюдается постоянный рост числа банкротств бутиков и магазинов.

По всей стране

В исторической области Вексен, расположенной северо-западнее Парижа, марш "желтых жилетов" в субботу также был организован в знак протеста против жестких действий властей по подавлению манифестаций. В городе Жизор, как сообщила радиостанция France Bleu, манифестанты подняли транспарант "Единый народ победить невозможно". Они выступили также с требованием, чтобы власти отменили все запреты в отношении их товарищей, которые "добивались социальной справедливости, однако оказались под домашним арестом".

В городе Бас-Гулен, находящемся недалеко от Нанта (запад страны), манифестанты раздавали на автостраде листовки, на которых было написано: "Наше демократическое требование - снизить цены и налоги на автомобильное топливо, обеспечить налоговую и социальную справедливость, защиту окружающей среды".

Спад активности

По данным AFP, в ряде городов манифестации были явно менее многочисленными, чем неделю назад. Так, в Дижоне (восток Франции) на одной из площадей собралось не более 60 человек. Небольшим был митинг в Клермон-Ферране, городе в центральной части страны, ранее известном многотысячными акциями протеста. Сегодня полиция задержала там лишь трех человек, двое из которых были помещены под стражу.

Снижение активности было констатировано и самими представителями "желтых жилетов", которые собрались в шахтерском городке Монсо-ле-Мин (департамент Сона и Луара) уже на третью "ассамблею активистов", посвященную перспективам движения и дальнейшим акциям. По мнению ряда ее участников, в настоящее время в рядах манифестантов осталось не более 10% от первоначального числа участников.

Движение "желтых жилетов" зародилось во Франции 17 ноября 2018 года. Протесты были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо, а также введением ограничения скорости на провинциальных дорогах до 80 км/ч. Тогда же своей униформой сторонники движения избрали светоотражающие жилеты автомобилистов. С тех пор марши протеста проходят во Франции каждую субботу.