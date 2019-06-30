Иванка Трамп готова вместе с отцом посетить демилитаризованную зону Южной Кореи и КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Советник президента США Иванка Трамп заявила о преддверии "золотой эры" на Корейском полуострове и готовности вместе со своим отцом посетить в воскресенье наблюдательный пункт в демилитаризованной зоне (ДМЗ) на границе Южной Кореи и КНДР, если такое предложение ей будет сделано. Такое заявление дочь американского лидера сделала в опубликованном в воскресенье интервью агентству Bloomberg .

Она утвердительно ответила на вопрос о готовности сопровождать Трампа во время запланированного на воскресенье посещения ДМЗ. "Абсолютно", - сказала Иванка Трамп. "Если меня пригласят, то я поеду", - добавила она, назвав данный пункт программы визита Трампа в Южную Корею "очень значимым моментом".

"Мы находимся в преддверии возвещения о потенциальной золотой эре на Корейском полуострове", - заверила советник президента США. "Северной Корее нужно предпринять серьезные шаги и, конечно, осуществить денуклеаризацию, чтобы реализовать эту задачу", - добавила она.

Иванка Трамп отказалась отвечать на вопрос о возможности встречи лидера КНДР с Трампом во время его пребывания в ДМЗ. "Я оставляю за командой [делегацией США] право озвучивать это", - сказала она, выразив уверенность в том, что запланированные на воскресенье в Южной Корее мероприятия станут "новым шагом" в направлении достижения договоренности с КНДР "вне зависимости от того, состоится встреча [Трампа и Ким Чен Ына] или нет".

Ранее Трамп на своей странице в Twitter написал, что хотел бы встретиться с лидером КНДР в ходе предстоящего в воскресенье визита в Южную Корею. При этом американский президент предложил провести встречу в ДМЗ. Агентство ЦТАК после этого опубликовало заявление первого заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи о том, что Пхеньян положительно относится к предложению президента США.

В 2018 году в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын провели первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. Пхеньян, согласно этому документу, взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США состоялся в Ханое 27-28 февраля этого года. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать новый совместный документ.