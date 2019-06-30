Мун Чжэ Ин заявил, что посетит демилитаризованную зону вместе с Трампом

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетит в воскресенье демилитаризованную зону (ДМЗ) на границе двух Корей вместе с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил перед началом переговоров с американским лидером в Сеуле.

"Я буду находиться в ДМЗ весте с президентом Трампом", - приводит его слова агентство Yonhap.

Как отметил Мун Чжэ Ин, основное внимание будет приковано к возможной встрече Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына. Президент США на встрече с руководителями ведущих корейских корпораций ранее заявил, что если эта встреча и состоится, то она будет очень короткой.

В 2018 году в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын провели первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. Пхеньян, согласно этому документу, взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США состоялся в Ханое 27-28 февраля этого года. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать новый совместный документ.