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Трамп прибыл на межкорейскую границу, где ожидает встретиться с Ким Чен Ыном

Трампа сопровождает президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп прибыл в воскресенье в демилитаризованную зону на границе двух Корей, где он рассчитывает провести короткую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Трампа сопровождает президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Ранее президент США написал в Twitter, что во время посещения демилитаризованной зоны хотел бы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В новость внесены изменения (08:42 мск) - сообщается о прибытии Трампа на межкорейскую границу

Теги
СШАКНДРРеспублика КореяКим Чен ЫнТрамп, ДональдМун Чжэ Ин
Трамп осмотрел позиции КНДР на границе с Южной Кореей
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