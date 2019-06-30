Трамп заявил, что его поездка на границу Корей была запланирована несколько месяцев назад

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Нынешняя поездка президента США Дональда Трампа в демилитаризованную зону (ДМЗ) на границе двух Корей была запланирована несколько месяцев назад, но приглашение лидеру КНДР Ким Чен Ыну провести короткую встречу на межкорейской границе стало экспромтом. Об этом американский лидер заявил в воскресенье на встрече с военнослужащими США и Республики Корея в ДМЗ. Трансляцию его выступления вел в прямом эфире телеканал CNN.

"Этот визит был запланирован несколько месяцев тому назад. Мы уехали с [саммита] Группы двадцати [в Осаке], и я пообещал вашему президенту Мун [Чжэ Ину], который является моим другом, что мы должны увидеть демилитаризованную зону. Так что это было запланировано долгое время тому назад", - сказал Трамп.

"А затем вчера [в субботу] мне пришла идея: может быть, я позвоню председателю [КНДР] Ким [Чен Ыну], выясню, не хочет ли он, чтобы мы друг друга поприветствовали. Так что заблаговременного предупреждения у него не было", - отметил глава Белого дома.

Трамп заверил, что он и Ким Чен Ын уважают друг друга. "Мы уважаем друг друга. Возможно, мы друг другу нравимся. Он согласился встретиться", - добавил президент США.

Военнослужащие подарили Трампу куртку и бейсболку.

