Трамп и Ким Чен Ын начали переговоры

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын начали в воскресенье двусторонние переговоры в приграничном пункте Пханмунчжом на границе двух Корей. Трансляцию ведет японское общественное телевидение.

"Я хочу вместе с президентом Трампом добиться превосходящих любые ожидания результатов", - подчеркнул Ким Чен Ын, который также выразил надежду на то, что КНДР и США преодолеют все проблемы прошлого и откроют новую страницу в отношениях.

Кроме того, Трамп, Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин коротко пообщались на южнокорейской стороне в приграничном пункте Пханмунджом на межкорейской границе.

Ким Чен Ын перешел границу после того, как Трамп ненадолго ступил на территорию КНДР. Лидеры трех стран коротко пообщались "на ногах" в окружении охраны и журналистов. Однако их речи не было слышно.

Трамп в воскресенье прибыл в демилитаризованную зону и осмотрел с наблюдательного пункта приграничные сооружения в КНДР.