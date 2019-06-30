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СМИ: Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Пхеньян

Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Пхеньян - Киодо.

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