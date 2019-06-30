Трамп заявил о создании команд переговорщиков с КНДР

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение двух-трех недель. Как сообщил в воскресенье журналистам в демилитаризованной зоне на межкорейской границе президент США Дональд Трамп, соответствующая договоренность была достигнута на его нынешней встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эти американо-северокорейские переговоры на высшем уровне состоялись в демилитаризованной зоне между двумя Кореями.

"Мы согласились с тем, что каждый из нас назначит команду. И команды попытаются выработать некоторые детали. Опять-таки: скорость не является целью, мы хотим посмотреть, сможем ли выработать по-настоящему всеобъемлющую, хорошую сделку", - заявил американский лидер. По его словам, "в течение двух-трех следующих недель команды начнут работать, чтобы выяснить", могут ли они "что-то сделать".

При этом хозяин Белого дома уточнил, что никаких перемен со стороны США ждать не следует, что американскую делегацию будет возглавлять спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн. "У нас, у США, будет команда. Ее выберет госсекретарь [США Майкл] Помпео. Мы уже знаем [руководителя американской команды], это Стив. Вы все знаете Стива - он профессионал, и очень любит обе страны. Так что ее (команду - прим. ТАСС) будет возглавлять Стив, [она будет работать] под эгидой нашего замечательного госсекретаря Майка Помпео", - отметил Трамп.

Трансляцию высказываний главы администрации США вела в прямом эфире телекомпания CNN.