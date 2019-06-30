Мун Чжэ Ин: встреча лидеров США и КНДР внесла огромный вклад в денуклеаризацию

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая прошла в воскресенье в приграничном пункте Пханмунчжом на границе двух Корей, внесла огромный вклад в денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

"Эта встреча внесла огромный вклад в полную денуклеаризацию Корейского полуострова и установления мира на нем", - подчеркнул он.

В воскресенье Трамп прибыл в демилитаризованную зону и осмотрел с наблюдательного пункта приграничные сооружения в КНДР. Затем Трамп встретился с Ким Чен Ыном, с которым пересек границу КНДР, став первым действующим президентом США, ступившим на северокорейскую территорию. Ким Чен Ын перешел границу с Южной Кореей, где лидеры трех государств коротко пообщались в приграничном пункте Пханмунджом на межкорейской границе.

Исторические переговоры между северокорейским и американским лидерами состоялись в Доме свободы в пункте Пханмунджом на межкорейской границе после краткого общения непосредственно на границе двух Корей.