Трамп заявил, что визит лидера КНДР в США состоится "в надлежащее время"

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Визит председателя КНДР Ким Чен Ына в США состоится в надлежащее время, не стоит ждать этой поездки уже в самое ближайшее время. С таким пояснением выступил в воскресенье в беседе с журналистами по завершении встречи с лидером КНДР в демилитаризованной зоне на границе двух Корей президент США Дональд Трамп. Трансляцию высказываний главы администрации США вела в прямом эфире телекомпания CNN.

Его попросили утончить, действительно ли он пригласил Ким Чен Ына посетить США. "Да, я это сделал <...> Я ему сказал: знаете что, в надлежащее время вы приедете к нам, а мы - к вам. Но нам еще предстоит работа. Посмотрим", - ответил Трамп. "В действительности в какой-то момент все это произойдет, - считает он. - Все это в какой-то момент уладится".

Он также подтвердил, что об отмене американских санкций на данном этапе речь не идет. При этом хозяин Белого дома заверил, что в будущем готов будет при благоприятном развитии событий на переговорах о денуклеаризации Корейского полуострова отменить эти ограничительные меры. "Они остаются. Но я с нетерпением жду возможности отменить их. Мне не нравится, что в отношении его [Ким Чен Ына] страны введены санкции", - сказал Трамп.