Израильская полиция задержала палестинского министра после обыска в его доме

ТАСС, 30 июня. Полиция Израиля провела обыск в доме палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хидми, в результате которого он был задержан. Об этом в воскресенье сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

По его данным, полицейские прибыли в дом Хидми поздно ночью, у палестинского министра был конфискован мобильный телефон.

Израильская сторона пока никак не прокомментировала задержание.

Военные Израиля регулярно проводят рейды в различных районах Западного берега реки Иордан, в ходе которых арестовывают разыскиваемых за причастность к террористической деятельности палестинцев. Однако ситуация с Хидми стала за последнее время первой, связанной с задержанием официального лица высокого ранга. В то же время WAFA указывает, что израильские власти несколько раз за последние несколько месяцев задерживали бывшего министра по делам Иерусалима Аднана Хуссеини.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим - "единая и неделимая" столица Израиля. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.