В Харькове снова напали на приемную оппозиционера Юрия Бойко

КИЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Очередное нападение на общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и депутата Верховной рады Юрия Бойко совершено минувшей ночью в Харькове. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба партии.

"Около 3:00 ночи радикально настроенные молодчики, выкрикивая нецензурную брань, начали выламывать двери приемной. После того, как их попытки не увенчались успехом, облили краской фасад приемной и скрылись в неизвестном направлении. О случившемся сообщили в полицию города", - сказано в сообщении.

Это уже второе нападение на общественную приемную, открытую всего четыре дня назад. В ночь на 27 июня радикалы разбили двери и повредили фасад.

Харьковские оппозиционеры связывают данные нападения исключительно с растущей поддержкой "Оппозиционной платформы - За жизнь" в регионе.

"Никакие угрозы и провокации трусливых молодчиков нас не остановят и не запугают. А харьковчане знают цену этим провокаторам. Мы продолжим уверенно идти к победе. Впереди у нас много работы, и мы сделаем все, чтобы принести на Украину мир, а люди чувствовали себя в безопасности и могли нормально жить. Зная, что с каждым днем Украина развивается, становясь по-настоящему сильным, демократическим, социальным государством", - подчеркивается в заявлении харьковских оппозиционеров.

Согласно соцопросу жителей Украины, проведенному социологической группой "Рейтинг", из тех, кто уже определились и готовы проголосовать на выборах 21 июля, "Оппозиционную платформу - За жизнь" поддерживают более 12% опрошенных, она уверенно занимает второе место в рейтинге партий - фаворитов парламентской гонки. На первом месте с результатом 45,3% президентская партия "Слуга народа", третью позицию занимает партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука - 8,4%, у "Европейской солидарности" Петра Порошенко - 7,2%, замыкает пятерку партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко с 7% поддержки респондентов.