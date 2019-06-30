Глава МОТ назвал "обнадеживающими" решения G20 в трудовой сфере

ОСАКА /Япония/, 30 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер оценил как "обнадеживающие" принятые на саммите Большой двадцатки в Осаке решения, касающиеся улучшения условий труда, обеспечения гендерного равенства и инклюзивности. В заявлении, распространенном в ночь на воскресенье в Осаке и Женеве, он подчеркнул, что принятое G20 совместное коммюнике в этом смысле - "дополнение" одобренной 21 июня на Международной конференции труда Декларации столетия МОТ о будущем сферы труда.

"Тот факт, что G20 сосредоточила внимание на обеспечении инклюзивности на рынке труда в нынешнее время быстрых перемен в мире труда является обнадеживающим и указывает правильный курс для справедливой и устойчивой политики, поддерживающей обеспечение [трудящихся] достойной работой", - сказал Райдер. Коммюнике саммита, подчеркнул он, "дополняет Декларацию столетия МОТ о будущем сферы труда, которая была одобрена странами-членами МОТ всего несколько дней назад".

Уделив внимание проблеме "неравного распределения неоплачиваемой работы по уходу" за детьми и нуждающимися в помощи родственниками в семьях, лидеры G20 выразили "твердую приверженность гендерному равенству", констатировал Райдер. Он напомнил, что "коммюнике, ставшее результатом трудных и длительных переговоров, показывает, что консенсус по многим темам все еще возможен в рамках многосторонней системы".

В документе, распространенном в субботу по итогам прошедшего в Осаке двухдневного саммита "двадцатки", в частности, говорится, что гендерное равенство, расширение прав и возможностей женщин имеют большое значение для достижения устойчивого и всеобщего экономического роста. Страны G20 заявили, что берут на себя обязательства принимать меры, направленные на повышение качества женской занятости, уменьшения гендерных различий в заработной плате, готовы покончить со всеми формами дискриминации женщин.

В "декларации столетия", одобренной 21 июня на 108-й сессии Международной конференции труда в Женеве, к государствам-членам обращен призыв "отстаивать ориентированный на человека подход в отношении будущего сферы труда". Подчеркивается, что "МОТ должна в течение своего второго столетия с неослабевающей энергией продолжать выполнять свой неизменный мандат в области социальной справедливости". В документе говорится о необходимости использовать все возможности для формирования "сферы труда будущего, гарантирующей полную занятость и достойную работу для всех".