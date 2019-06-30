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Трамп назвал новую встречу с Ким Чен Ыном продуктивной

Президент США отметил, что КНДР обладает огромным потенциалом

ТАСС, 30 июня. Новая встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая прошла на межкорейской границе стала очень продуктивной, хоть и неожиданной. Об этом американский президент заявил в воскресенье, выступая на американской военной базе Осан в Южной Корее.

"Эта встреча стала немного неожиданной, однако в итоге она оказалась очень продуктивной. Северная Корея обладает огромным потенциалом", - сказал он. По словам Трампа, у него сложились очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Трансляцию выступления вел Белый дом.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, Дональд
СМИ: представители США и КНДР тайно встречались для организации встречи лидеров стран
Стороны обсудили протокол и другие процедуры, необходимые для проведения встречи
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