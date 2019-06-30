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Макрон сообщил, что в 2020 году приедет на празднование Дня Победы в Россию

Президент Франции отметил, что празднование этой даты важно для Франции

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон приедет в 2020 году в Россию на празднование 75-летия Победы. Об этом он сообщил в репортаже, показанном в эфире программы "Толстой. Воскресенье" на Первом канале.

"Да, я буду там. Господин Путин меня пригласил, и я приеду", - сказал Макрон.

Он отметил, что празднование этой даты важно для Франции. "Потому что мы знаем, что многим обязаны России и тем, кто сопротивлялся", - добавил Макрон.

Президент РФ Владимир Путин во время переговоров на саммите "двадцатки" в Осаке пригласил своего французского коллегу посетить Россию для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияМакрон, Эмманюэль
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