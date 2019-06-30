Политик Южной Кореи: третья встреча лидеров США и КНДР может привести к денуклеаризации

СЕУЛ, 30 июня. /ТАСС/. Третья встреча президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына на территории демилитаризованной зоны (ДМЗ) в Пханмунджоме имеет большое значение и на этот раз может запустить процесс полного ядерного разоружения Корейского полуострова, заявил в воскресенье глава оппозиционной Корейской партии свободы Хван Гё Ан.

"Диалог на высшем уровне между США и КНДР состоялся в ДМЗ впервые. Сам факт его проведения имеет большое значение, - сказал политик, выступая перед журналистами на брифинге после завершения экстренного заседания своей партии в парламенте. - Особенно большое значение имеет то, что Трамп упомянул о всеобъемлющем урегулировании ядерной проблемы Корейского полуострова".

По словам Хван Гё Ана, для установления окончательного мира между Югом и Севером необходимо "без всяких сомнений решать задачу денуклеаризации". "Я желаю, чтобы на этот раз [встреча лидеров США и КНДР] стала началом ядерного разоружения КНДР", - подытожил глава партии.

Переговоры между президентом США и лидером КНДР в воскресенье продолжались около часа. По их завершении Трамп проводил Ким Чен Ына до демаркационной линии, они обменялись еще несколькими репликами. В начале их встречи присутствовали госсекретарь Майкл Помпео и министр финансов США Стивен Мнучин. В помещении также находились советники американского лидера: дочь Иванка и ее супруг Джаред Кушнер.

В 2018 году Трамп и Ким Чен Ын провели в Сингапуре первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Второй саммит КНДР и США состоялся 27 и 28 февраля в Ханое. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, лидеры двух стран не достигли консенсуса и не стали письменно заверять какие-либо протоколы о намерениях касательно дальнейших совместных шагов по примирению и решению проблемы Корейского полуострова.