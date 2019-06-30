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Трамп надеется, что США никогда не придется воевать

Президент США отметил, что, вероятно, имея такую сильную армию, действительно не придется ее использовать

ТАСС, 30 июня. США обладают очень сильной армией, однако руководство страны надеется, что ее никогда не придется применять в условиях военного конфликта. Об этом президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, выступая на американской военной базе Осан в Южной Корее.

"Вы должны иметь превосходящую силу, особенно из-за того, что мы живем в очень опасном мире. Мы создали такую сильную армию, какой она не была прежде. Надеюсь, что мы никогда не будем ее использовать (в военных конфликтах - прим. ТАСС). К тому же, еще более вероятно, что, имея такую сильную армию, нам действительно не придется ее использовать", - сказал он.

"Мы очень вами гордимся. Ни у кого никогда не будет и шанса выстоять перед нами", - добавил Трамп. Трансляцию выступления вел Белый дом.

Президент США в воскресенье посетил Южную Корею, а также демилитаризованную зону на границе с КНДР, где встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Теги
ЯпонияСШАРеспублика КореяТрамп, Дональд
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