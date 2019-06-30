СМИ: Индия подписала соглашение на покупку у РФ противотанковых ракет для вертолетов

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июня. /ТАСС/. Индия подписала с Россией соглашение о закупке противотанковых управляемых ракет (ПТУР) для вертолетов Ми-35, стоящих на вооружении индийских ВВС. Как сообщает в воскресенье журнал India Today со ссылкой на источники, сумма договора составила 2 млрд рупий (порядка $29 млн).

По информации издания, соглашение было подписано на условиях срочности, по которым это вооружение должно быть закуплено и готово к применению в течение трех месяцев.

Новые ракеты должны повысить боевые возможности вертолетов Ми-35, сообщили изданию источники. Подробности, касающиеся соглашения, не приводятся.