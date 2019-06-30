В МИД Японии рассчитывают, что возобновление диалога США и КНДР приведет к денуклеаризации

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Правительство Японии полностью поддерживает возобновление диалога между США и КНДР и надеется, что это положительно отразится на решении проблемы денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил в воскресенье глава МИД Японии Таро Коно по итогам телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео.

"Появилась прекрасная возможность возобновить переговоры между Северной Кореей и США. Мы приветствуем и поддерживаем это. Надеемся, что подобные шаги станут большим стимулом для осуществления денуклеаризации Корейского полуострова", - приводит его слова агентство Kyodo.

Коно также рассказал, что Помпео уведомил его о возможном возобновлении переговорного процесса с КНДР по денуклеаризации через две или три недели. При этом госсекретарь США отметил, что северокорейская сторона пока не сказала, кто будет представлять Пхеньян на этих консультациях. Делегацию США, как ожидается, возглавит спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье посетил Южную Корею, а также демилитаризованную зону на границе с КНДР, где встретился с Ким Чен Ыном.