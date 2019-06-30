КАИР, 30 июня. /ТАСС/. Протестующие в Хартуме направляются к президентскому дворцу по призыву оппозиционного альянса "За свободу и перемены", передает в воскресенье телеканал Al Arabiya. "Марш миллионов" проводится в воскресенье в разных городах Судана. Оппозиционные движения добиваются от управляющего Военного совета немедленной передачи власти в стране гражданским силам.

По поступающей информации, полиция активно применяет против протестующих слезоточивый газ в Хартуме и его городе-спутнике Омдурмане, а также Порт-Судане, во втором по величине городе на северо-востоке страны. В ряде районов зафиксированы беспорядки и столкновения с полицией, но пока они носят "ограниченный характер", отмечает телестанция. Силы безопасности размещают дополнительные подразделения на улицах городов.

Сообщается о первом погибшем: один из протестующих скончался от огнестрельного ранения в городе Атбара на севере страны. Этот город в декабре прошлого года стоял в авангарде народных выступлений, вызванных резким ухудшением экономической ситуации в стране и значительным повышением цен на основные продукты питания. Спустя четыре месяца многочисленные акции протеста, охватившие большую часть страны, привели к военному перевороту 11 апреля и отстранению от власти президента Омара аль-Башира.