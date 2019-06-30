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Помпео: Ким Чен Ын действительно хочет достигнуть прогресса на переговорах с США

Президент США Дональд Трамп в рамках визита в Южную Корею посетил демилитаризованную зону на границе с КНДР, где провел встречу с лидером республики

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Госсекретарь Майкл Помпео считает, что лидер КНДР Ким Чен Ын желает достигнуть прогресса на переговорах по денуклеаризации.

"Я уехал оттуда с пониманием, что, как я думаю, председатель Ким Чен Ын действительно хочет, чтобы что-то было сделано, что-то очень значительное, чего мы хотим добиться своевременно. Президент [США Дональд Трамп] заявил, что мы не торопимся. Я думаю, что это так", - приводит в воскресенье слова Помпео пресс-служба ведомства.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье в рамках визита в Южную Корею посетил демилитаризованную зону на границе с КНДР, где провел встречу с лидером этой страны Ким Чен Ыном. Трамп стал первым действующим американским президентом, который посетил Северную Корею. Переговоры между президентом США и лидером КНДР продолжались около часа.

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СШАКНДРКим Чен ЫнПомпео, Майкл (Майк)
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