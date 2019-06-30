Премьер Польши заявил, что не считает Тиммерманса хорошим кандидатом на пост главы ЕК

БРЮССЕЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Власти Польши не считают выдвинутого европейскими социалистами на пост главы Еврокомиссии (ЕК) Франса Тиммерманса хорошим кандидатом. Об этом заявил в воскресенье по прибытии на экстренный саммит ЕС глава польского правительства Матеуш Моравецкий. Лидеры ЕС в ходе этой встречи должны назначить руководителей Еврокомиссии, Европейского совета, внешнеполитической службы ЕС, Европарламента и Европейского Центробанка на 2019-2024 годы.

По словам Моравецкого, в ближайшее время ЕС предстоит принять много важных решений, касающихся бюджета, защиты климата, внешней политики. "В таких условиях Европе нужны кандидаты, которые могут объединять вырабатывать консенсус и компромисс", - сказал он. "Я убежден, что большинство государств согласится, что мы должны найти такого кандидата на важнейший пост главы ЕК, который сможет объединять, строить мосты и искать компромиссы", - добавил глава польского правительства, выразив уверенность, что предстоящая на саммите "дискуссия будет конструктивной и долгой".

Отвечая на вопрос журналистов о кандидатуре Тиммерманса на пост главы Еврокомиссии, Моравецкий сказал, что "Франс Тиммерманс - не кандидат компромиссов". "Это кандидат, который сильно разделяет Европу. Он со всей уверенностью не понимает Центральную Европу", - констатировал он.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что восточноевропейские страны, входящие в Вишеградскую группу, заблокируют на саммите ЕС любые попытки назначить Тиммерманса главой Еврокомиссии.

Голландец Франс Тиммерманс, который занимает должность первого заместителя председателя Еврокомиссии нынешнего созыва, курирует расследование ЕК по нарушениям европейских норм в Польше при проведения судебной реформы в этой стране. Он же инициировал в рамках этого расследования европейскую процедуру устранения нарушений против Польши, в связи с чем его фигура воспринимается крайне негативно в Варшаве.

В последние дни Тиммерманс считался одним из наиболее вероятных компромиссных кандидатов на пост главы Еврокомиссии, который располагает наиболее широкими полномочиями в Евросоюзе.