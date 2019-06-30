Власти Венесуэлы сообщили о смерти одного из задержанных за попытку госпереворота

КАРАКАС, 30 июня. /ТАСС/. Капитан Рафаэль Акоста Аревало, задержанный за попытку государственного переворота в Венесуэле, умер, находясь под стражей. Об этом сообщила в субботу вечером генеральная прокуратура республики.

"Генпрокуратура назначила прокурора из столичного округа Каракаса со специализацией в правах человека для проведения необходимых процессуальных действий, чтобы установить причины смерти и ответственных за нее, если они были", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Twitter.

Ранее адвокат Аревало Алонсо Медина Роа сообщил, что его подзащитный умер. По словам юриста, причиной его смерти стали пытки, последствия которых были видны, когда задержанного привели в суд.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал Совет по правам человека ООН, Межамериканскую комиссию по правам человека и Международный уголовный суд провести расследования случившегося с участием "независимой международной группы судмедэкспертов".

В среду министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес заявил, что власти предотвратили попытку государственного переворота, которая должна была быть предпринята 23-24 июня и предусматривала убийство президента страны Николаса Мадуро. По словам министра, Гуайдо знал и поддерживал эти планы.

Ситуация в республике обострилась после того, как 23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики - прим. ТАСС), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.