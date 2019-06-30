Армия Судана заявила о готовности начать немедленные переговоры с оппозицией

КАИР, 30 июня. /ТАСС/. Управляющий Военный совет Судана заявил в воскресенье о готовности начать немедленные переговоры с оппозицией на основе посреднической инициативы Африканского союза (АС). Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

В обнародованном заявлении армии отмечается, что Военный совет принимает инициативу АС и готов на ее основе начать переговоры. "Предложение Африканского союза, выработанное совместно с Эфиопией, является отличной переговорной базой, - говорится в коммюнике. - Мы надеемся на всеобъемлющее политическое решение с участием всех сторон". Любые усилия по урегулированию политического кризиса в стране будут осуществляться отныне под эгидой АС, заверили военные.

Тем временем, во многих городах Судана в воскресенье проводится "марш миллионов" с требованием к армии немедленно передать власть в стране гражданским силам. По поступающей из Хартума информации, в акциях протестов принимают участие тысячи человек. Уже звучат призывы оппозиции к демонстрантам двигаться к президентскому дворцу и штаб-квартире главного командования вооруженных сил страны. Как передает телеканал Al Arabiya, силовики стреляют в воздух, чтобы не допустить продвижения толпы к армейскому комплексу.

Полиция активно применяет против протестующих слезоточивый газ в Хартуме и его городе-спутнике Омдурмане, а также Порт-Судане, во втором по величине городе на северо-востоке страны. В ряде районов зафиксированы беспорядки и столкновения с полицией, но пока они носят "ограниченный характер", отмечает телестанция. По неподтвержденной официально информации, один демонстрант умер от огнестрельного ранения в городе Атбара на севере страны. Этот город в декабре прошлого года стоял в авангарде народных выступлений, вызванных резким ухудшением экономической ситуации в стране и значительным повышением цен на основные продукты питания. Спустя четыре месяца многочисленные акции протеста, охватившие большую часть страны, привели к военному перевороту 11 апреля и отстранению от власти президента Омара аль-Башира.