СМИ: в Ливане демонстранты открыли огонь по машине министра, погибли охранники

БЕЙРУТ, 30 июня. /ТАСС/. Демонстранты, перегородившие шоссе в горном районе Алей в Ливане, атаковали в воскресенье кортеж, сопровождавший госминистра по делам перемещенных лиц Салеха аль-Гариба. Как сообщил новостной портал El Nashra, из толпы был открыт огонь, в результате как минимум два охранника погибли, еще двое ранены.

Аль-Гариб, который принадлежит к Ливанской демократической партии (ЛДП), пытался проехать, через районы, где проживают сторонники Прогрессивно-социалистической партии (ПСП). Между активистами двух политических организаций из общины горцев-друзов периодически вспыхивают стычки. Если ЛДП относится к лагерю сторонников Сирии в Ливане, то ПСП блокируется с противниками Дамаска.

Ранее демонстранты перегородили путь кортежу министра иностранных дел Джебрана Басиля, который возглавляет Свободное патриотическое движение (СПД), поддерживающее президента республики Мишеля Ауна.

Как передал портал El Nashra, премьер-министр Саад Харири лично вмешался в события и потребовал от политических лидеров не допустить дальнейшего обострения ситуации.