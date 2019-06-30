СМИ: племена на востоке Сирии создают ополчение для поддержки армии

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Шейхи арабских племен в пограничном с Ираком регионе Бу-Кемаль на востоке Сирии объявили о формировании отрядов народного ополчения, которые будут поддерживать правительственные войска. Об этом сообщила в воскресенье газета Al-Watan.

По ее информации, потребность в таких силах возникла в связи с возвращением на территорию Ирака шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", бойцы которого ранее сражались на стороне сирийской армии в войне против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Бу-Кемаль, где находится погранпереход, был освобожден от банд ИГ в ноябре 2017 года. Террористы, однако, продолжают совершать вооруженные вылазки в этом районе и нападают на лагеря правительственных сил.

"Аль-Ватан" связывает создание ополчения племен также с обострением отношений между курдскими формированиями из "Сил демократической Сирии" (СДС) и арабским населением провинции Дейр-эз-Зор. Сирийские СМИ передавали в мае и июне сообщения о растущем недовольстве среди жителей арабских районов на востоке Евфрата, где хозяйничают курды. Участники акций протеста требовали вывода отрядов СДС из северо-восточных районов Дейр-эз-Зора и восстановления над ними суверенитета сирийского государства.

9 мая при подавлении курдами демонстрации в селении Эш-Шахиль было убито семь человек. В этой связи МИД Сирии направил послание в Совет Безопасности ООН, потребовав "остановить репрессии по отношению к мирным гражданам в Дейр-эз-Зоре, которые желают воссоединения с родиной". При этом в Дамаске подчеркнули, что "Сирия сохраняет за собой право взять под защиту мирное население".

После разгрома банд ИГ в Хасеке и Дейр-эз-Зоре в руках СДС оказалось несколько крупных нефтяных месторождений на востоке Евфрата, которые были захвачены террористами в 2014 году. Сирийское правительство неоднократно предупреждало, что намерено вернуть эти нефтяные объекты под свой контроль.