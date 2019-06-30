Премьер Болгарии сомневается, что глава Еврокомиссии будет выбран в ближайшие часы

БРЮССЕЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов прибыл в воскресенье на саммит ЕС, где, как ожидается, будет выбран новый глава Еврокомиссии (ЕК). Общаясь с журналистами, Борисов заявил, что не верит в успех саммита.

"Не верю, что сегодняшний вечер завершится решением. Я твердо поддерживаю [лидера консервативной Европейской народной партии Манфреда] Вебера. Но в рукаве у нас два козыря - Кристалина Георгиева и Мария Неделчева [Мария Габриель, еврокомиссар по вопросам цифровой экономики]. Может быть, утром и не узнаем новое имя [главы ЕК], поэтому нам сказали забронировать гостиницы", - сказал Борисов.

Похожую точку зрения высказал по прибытии на встречу и премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, предположивший, что лидеры 28 стран - членов ЕС могут не достичь компромисса по согласованию кандидатуры на пост главы ЕК. "Это будет длинная ночь. Я не думаю, что мы точно сможем найти решение сегодня", - сказал он.

По словам ирландского премьера, одна из проблем заключается в том, что Европейская народная партия - ведущая фракция Европарламента - не намерена отказываться от борьбы за своего кандидата, немца Манфреда Вебера. Другая - многие страны Центральной и Восточной Европы выступают против кандидатуры голландца Франса Тиммерманса.

Борьба за ключевые посты ЕС

Главы государств и правительств 28 стран ЕС на экстренном саммите в Брюсселе в воскресенье попытаются согласовать кандидатов на пять ключевых постов Евросоюза, которые будут руководить сообществом в 2019-2024 годы. Это уже третья попытка: первый раз этот вопрос обсуждался на внеплановом саммите 28 мая, второй - на плановом 20-21 июня, и оба раза - безрезультатно.

На кону - должности председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы Европейского совета Дональда Туска, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, главы Европейского Центробанка Марио Драги, а также председателя Европарламента Антонио Таяни.

Все они уже объявили, что покидают свои посты. Полномочия всех, за исключением Таяни, истекают 31 октября. Мандат главы Европарламента прекращает действовать с первой сессии Европарламента нового созыва (избранного 23-26 мая), которая пройдет 2-4 июля в Страсбурге.