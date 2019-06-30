В Анкаре заявили о задержании Ливийской национальной армией шестерых граждан Турции

"Шесть наших граждан удерживаются незаконными формированиями Хафтара. Эти действия расцениваются как акт бандитизма и пиратства. Турция рассчитывает на скорейшее освобождение своих граждан, иначе силы Хафтара станут законной целью [для нанесения удара]", - отмечается в коммюнике.

В турецком внешнеполитическом ведомстве не уточнили, являются ли задержанные в Ливии военными или гражданскими. На данный момент также неизвестно, где произошел этот инцидент.

Накануне ЛНА обвинила Турцию в прямом вмешательстве с целью поддержки ополченцев в Триполи и пригрозила ей атаками на своей территории. Анкара в свою очередь заявила о готовности дать отпор в случае нападения со стороны формирований ЛНА.

Обстановка в Ливии

В среду формирования Правительства национального согласия (ПНС премьера Фаиза Сараджа) отбили у ЛНА стратегически важный город Гарьян в 75 км к югу от Триполи. Силы триполийского кабмина с рассвета вели масштабное наступление на Гарьян, в котором проживает около 40 тыс. человек. Как было заявлено в обнародованном коммюнике, сейчас они контролируют большую часть города, в том числе его центр. По данным официального представителя ЛНА Ахмеда ль-Мисмари, армия потеряла в боях за Гарьян 43 военнослужащих и полицейских. Он добавил, что ЛНА будет "штурмовать Гарьян и продолжит уничтожать боевиков там", а ВВС "начинают непрерывную бомбардировку города".

4 апреля Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму. Все это время на окраинах главного города страны не прекращаются позиционные бои, в которых противоборствующие стороны используют боевую авиацию, системы залпового огня и тяжелую артиллерию. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала стычек уже погибли более 750 человек, свыше 4,4 тыс. получили ранения.