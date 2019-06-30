В Ливийской национальной армии заявили, что не удерживает каких-либо граждан Турции

ТАСС, 30 июня. Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, опровергла информацию о том, что она якобы удерживает нескольких турецких граждан, распространенную в воскресенье МИД Турции.

"Нам (ЛНА) не известно о заключении ни одного турецкого гражданина", - приводит высказывание официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари телеканал Sky News Arabyia. По его словам, "если бы ЛНА взяла под стражу хоть одного турецкого гражданина, то выступила бы с официальным заявлением с разъяснением подобной ситуации".

Аль-Мисмари также подчеркнул, что ЛНА "готова противостоять любой угрозе", добавив, что Турция, распространившая информацию о пленении ЛНА нескольких турецких граждан, "вмешивается во внутренние дела стран региона и сама несет угрозу региональной безопасности".

Некоторое время назад Министерство иностранных дел Турции заявило о том, что ЛНА задержала шестерых турецких граждан. МИД Турции расценил эти действия как "акт бандитизма и пиратства". Турция рассчитывает на скорейшее освобождение своих граждан и подчеркивает, что в противном случае силы Хафтара "станут законной целью" для удара.