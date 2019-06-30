В Гагаузской автономии Молдавии завершились выборы нового главы

КИШИНЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Выборы нового башкана (главы) завершились в Гагаузской автономии Молдавии. Как проинформировала в воскресенье Центральная избирательная комиссия (ЦИК) автономии, участки для голосования закрылись в 21:00 (соответствует мск). Начался подсчет бюллетеней.

По данным ЦИК, на 18:30 явка составила 39,53%, что на 13 процентных пунктов меньше, чем на выборах в 2015 году. Это ниже порога в 50%, необходимого для признания выборов состоявшимися.

Как сообщил в ходе брифинга председатель ЦИК Иван Комур, процесс голосования проходил "без существенных нарушений". По его словам, в комиссию поступали жалобы на нарушения, среди которых информация о попытках подкупа избирателей, незаконной агитации и другие, о чем ЦИК уведомил правоохранительные органы. За ходом голосования следят около сотни местных и международных наблюдателей, в том числе от ОБСЕ, Евросоюза, Совета Европы, а также России, США и Турции.

В течение часа после закрытия избирательных участков ЦИК планирует озвучить итоговые данные о явке, а первые предварительные результаты выборов здесь обещают огласить в ночь на понедельник.

В выборах принимают участие четыре кандидата, однако реальные шансы на победу, как считают эксперты, есть только у нынешнего руководителя Ирины Влах, которая баллотируется на второй срок. Башкан Гагаузии возглавляет Исполнительный комитет автономии и является членом кабинета министров Молдавии.

Гагаузская автономия была образована в соответствии с принятым в декабре 1994 года парламентом Молдавии законом о ее особом статусе. Это положило конец трехлетнему противостоянию, когда на волне борьбы за национальное возрождение гагаузы провозгласили свою республику, а Кишинев попытался ликвидировать ее силой. Избежать кровопролития тогда помогли советские войска. Статус гагаузской автономии предполагает, что в случае ликвидации государственности Молдавии она имеет право на самоопределение.